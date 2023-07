E-VA, una scossa al futuro per la squadra corse UniPi

Due teli arancioni e il simulatore FormulaXperience a tener alta la tensione. È stata presentata lo scorso sabato in Piazza dei Cavalieri la prima vettura elettrica dell’E-Team, la Squadra Corse dell’Università di Pisa. "L’evento ha generato curiosità da parte di grandi e piccoli grazie anche alla presenza del simulatore della squadra, realizzato durante l’anno. C’è stata grande affluenza, molte persone sono rimaste sorprese nel vedere un gruppo di soli ragazzi di varie facoltà (ingegneri per quanto riguarda la parte più tecnica, ma anche studenti di economia e giurisprudenza per sponsor e pubbliche relazioni) lavorare a qualcosa di simile", dice entusiasta Virginia Chelazzi, del Public Relations del team. "Il nostro Team Leader, il rettore Riccardo Zucchi ha presentato il lavoro svolto durante la stagione, il progetto è stato pensato e costruito solo da noi studenti, i professori sono presenti solo per l’aspetto più prettamente finanziario o istituzionale".

EV-A debutterà in Formula SAE oggi all’autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari e volerà poi alla storica pista dell’Hockenheim, in Germania, dal 14 al 20 agosto, in una delle competizioni di maggiore rilievo. "Credo che un campionato riservato unicamente agli studenti come la Formula SAE, che da la possibilità di mettere in campo sin da subito i giovanissimi, sia una opportunità unica. Impari a metterti in contatto con un’azienda, fa tutto esperienza per il futuro", spiega Chelazzi. E sugli obiettivi per il campionato: "Al momento c’è sicuramente grande soddisfazione. Vogliamo farci notare tra le altre università e metterci alla prova con la novità di quest’anno, e cioè il passaggio dalla categoria Combustion ad Electric. EV-A è stata realizzata in un solo anno, il che è un elemento di vanto". L’Università di Pisa è tra gli atenei che da più tempo partecipano ai campionati italiani di Formula Student e Formula SAE: la squadra è nata nel 2007. Ciò che tiene uniti i pezzi è una viva passione per il Motorsport. L’E-Team l’anno scorso è scesa in pista con due vetture, la Driverless e la Combustion, che hanno permesso di raggiungere risultati notevoli: un primo posto nel Business Plan DV in Formula ATA e l’Erre Prize “Know how, agility and problem solving”, sempre in Formula ATA.

Giulia De Ieso