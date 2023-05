"Il ballottaggio per la sinistra pisana è un’occasione da non perdere". È questa, in estrema sintesi, l’opinione dell’ex sindaco Paolo Fontanelli che sul suo blog ha argomentato l’appello al voto a favore di Paolo Martinelli, candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle. "Solo pochi mesi fa - afferma Fontanelli - la percezione era quella di una facile riconferma del sindaco uscente Michele Conti, sia perché di solito chi si ripresenta per un secondo mandato ha un vantaggio legato all’esercizio della carica e sia perché a Pisa, nel confronto politico e nel Consiglio Comunale, non era emersa una credibile proposta alternativa. Invece, piano piano, la candidatura di Martinelli, messa in campo dal centrosinistra e condivisa dal M5S, si è fatta strada ed è riuscita a raggiungere l’obbiettivo del ballottaggio. E ora si è aperta una nuova partita, come dice l’esperienza di altri comuni, ultimo dei quali Udine. Può accadere che i risultati del ballottaggio rovescino l’esito del primo turno. Ciò dipende soprattutto dal numero e dalla qualità degli elettori che tornano a votare la seconda volta".

Secondo Fontanelli i "numeri dicono che con un certo compattamento a sinistra è possibile battere la destra e cambiare sindaco e maggioranza per questo in questi pochi giorni che rimangono, è importante che ciascuno faccia il possibile per contattare amici, conoscenti, persone che si conoscono, invitandoli a tornare alle urne per votare Martinelli, e allo stesso tempo chiedere loro di moltiplicare i contatti per raggiungere lo stesso obiettivo".