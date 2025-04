E’ nato il "MazzeiArt". Una finestra sulla cultura

Si chiama "MazzeiArt" il nuovo laboratorio del circolo culturale di area vasta "Filippo Mazzei", inaugurato ufficialmente ieri nel giardino di Villa Theresa, che mette al centro l’arte in tutte le sue forme e espressioni come occasione di incontro e convivialità. Il nuovo laboratorio di progettazione culturale è stato presentato alla presenza del presidente del circolo Massimo Balzi, della coordinatrice delegata Teresa Sichetti, dei referenti territoriali Giampiero Gelmi e Gregorio Buggio, e davanti a un nutrito gruppo di soci ed esponenti del mondo della cultura e dell’arte pisana e toscana.

MazzeiArt va, dunque, a affiancare le tre "gambe" già consolidate del Circolo Mazzei: la vocazione storico-politica, la produzione televisiva della Pisaniana che racconta le eccellenze della Toscana e Collegio 15, laboratorio di confronto per amministratori, università e imprese, con l’obiettivo di apriere una finestra contante sul mondo dell’arte e della cultra dell’area vasta costiera toscana. "Attraverso gli incontri e le iniziative che organizzeremo - ha spiegato la coordinatrice Sichetti - vogliamo sviluppare l’arte in tutte le sue declinazioni mettendo al centro la sfera emozionale. Questo significa celebrare l’arte non solo nelle sue forme espressive classiche come pittura, scultura, musica, teatro, moda e design, ma anche come modo di vivere, occasione di incontro e condivisione di emozioni". Così MazzeiArt ipercorrendo le tracce già battute dal circolo culturale d’area vasta Mazzei e da La Pisaniana, punta a scoprire e riscoprire i luoghi magici della Toscana "per portare leggiadria - ha concluso Sichetti -, racconti e aggregazione anche conviviale". Un progetto che ambisce a "portare l’arte e la cultura al di fuori dei luoghi istituzionali - ha concluso Buggio -, per veicolare un messaggio di speranza in un momento cupo e di grandissimwe tensioni internazionali e finanzierie come quello che stiamo vivendo".