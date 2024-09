E’ Martina un "Volto per fotomodella" 2024

La genovese Martina Sposaro è la vincitrice dell’edizione 2024 del Premio alla moda "Un Volto per Fotomodella", giunto alla 40esima edizione, e che ha celebrato sabato scorso la sua finale nazionale nella splendida cornice del Giardino Scotto. Organizzato da Mediterranea Music (responsabile logistico sul territorio, Michele Ammannati): per 3 giorni le 50 concorrenti provenienti da tutta Italia hanno vissuto intensamente l’evento che le ha viste protagoniste con qualche party e tanti giri turistici con set fotografici in giro per Pisa, muovendosi con il trenino e passeggiando a lungo nelle vie della città. Madrina della kermesse la bellissima pugliese Angelica Pedaci, vincitrice dell’edizione 2023 del concorso. Miss città di Pisa, Alessia Tullo e per il cinema, Felicia Miraglia.

Le altre 20 classificate si sono aggiudicate titoli per la fotogenia, spettacolo, telegenia, web e le fasce degli sponsor. Durante la finale spazio anche alla musica con l’esibizione di Rachele Lattanzi, vincitrice dell’edizione di quest’anno di Notti di Talento, il contest musicale prodotto da Mediterranea Music e di cui "La Nazione" è media partner. Con lei anche il cantante Alex Banelli che ha presentato il suo ultimo brano inedito, Johanna Paolinelli con la figlia Grace che hanno incantato il pubblico di "Io canto family" su Canale 5, Valerio Simonelli e Marina Ardimento con il loro progetto musicale Twogether e il cabarettista Samuele Rossi.

Lo spettacolo è stato condotto da Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli. "Quello della finale nazionale del nostro concorso - spiega il patron Dino Civale - è un appuntamento che coniuga bellezza e spettacolo e che siamo orgogliosi di realizzare a Pisa. Desidero per questo ringraziare anche tutto lo staff che in questi mesi ha lavorato per mettere a punto un’organizzazione complessa: il local manager Michele Ammannati, la responsabile organizzativa nazionale che cura anche la nostra comunicazione, Grace Ciampa, i fotografi Silvio Maiolo e Rino Mazzariello e le coreografe Valentina Papi e Sara Jo Mariotti. Per ulteriori informazioni sul nostro format è possibile consultare il sito ufficiale www.unvoltoxfotomodella.it".