È la "Serata Matteotti" con Lodovini e Cazzullo

Due protagonisti per un uomo dalle mille sfaccettature. Questa sera alle 21, al Teatro Nuovo-Binario Vivo di Pisa (ingresso gratuito con prenotazione), "Serata Matteotti" con l’attrice Valentina Lodovini e il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo. Uno spettacolo originale che debutta a Pisa ed è stato pensato e realizzato sulla base dei testi curati dal professor Stefano Caretti, pubblicati per la casa editrice Nistri-Lischi, il cui catalogo appartiene alla Pisa University Press. La serata è divisa in due parti. Nella prima "Dodici anni d’amore. L’intenso carteggio di Giacomo e Velia Matteotti" vedrà Valentina Lodovini rileggere le lettere d’amore e di sostegno tra marito e moglie, una selezione delle oltre 400 che Giacomo Matteotti scrisse alla moglie. Messa in scena, video e musiche sono di Valentino Corvino, elaborazione drammaturgica di Lucia La Gatta, direzione tecnica di Stefano Delle Piane. Seconda parte dedicata a "Matteotti e le vittime del Fascismo" di e con Aldo Cazzullo. A lui il compito di raccontare le efferatezze del regime fascista a partire dalla tragedia personale e familiare di Giacomo Matteotti, uno dei tanti "martiri del fascismo".