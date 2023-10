Due pianisti oltre le barriere

"La musica unisce, crea ponti, supera le barriere e ci consente in ogni occasione, attraverso differenti declinazioni, di scoprire la bellezza come elemento culturale imprescindibile". Così il presidente del Rotary club di Pisa Federico Procchia ha presenta l’evento in proghramma domani (alle 20.30) al Museo delle Navi Antiche di Pisa. Un concerto per due pianoforti, condotti dai maestri, pianisti di fama internazionale, Maurizio Barboro e Claudio Proietti che è stato presentato ieri in Sala Rossa a Palazzo Gambacorti. Un evento, organizzato dall’AIPD Pisa aps-ets (Associazione Italiana con Persone con Sindrome di Down) grazie alla collaborazione del Museo e del Rotary club, voluto per sostenere l’inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone Down, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di attività e progetti inclusivi per bambini, giovani e adulti. Evento che cade a ridosso della Giornata Nazionale delle Persone con sindrome di Down, del 9 ottobre. Questo anno, l’intento dell’AIPD è quello di "Andare oltre ai pregiudizi, non identificando le persone con sindrome di down per la loro disabilità, ma per chi sono veramente, basandosi sui loro interessi", come dichiarato dal presidente Michael Schinella. Promotore dell’evento lo stesso maestro Proietti, che ha voluto commentare: "Io sono socio AIPD da anni e, come musicista, questo concerto mi è sembrato il modo migliore per ringraziarli, donando parte delle mie capacità". Un evento suggestivo, intrigante ed emozionante, quello al Museo delle Navi Antiche, anche grazie all’inedita esecuzione, per solamente due pianoforti, del Primo Atto del Turandot di Puccini (del quale il prossimo anno saranno celebrati i 100 anni dalla scomparsa), trascritta appositamente da Gianluca Verlinghieri oltre alla riproduzione di Fantaisie di Rachimaninov. L’evento, dall’ingresso gratuito, a offerta libera, prevede duecento posti, tutti già andati sold-out. "Pisa si dimostra città molto accogliente che, grazie anche al sostegno del Comune, conferma che l’inclusione è tema qui trattato molto bene" ha dichiarato Schinella, rivolgendosi all’assessore Giulia Gambini, presente alla conferenza, che ha voluto ribadire l’interesse del Comune nell’aiuto dell’associazione: "Un onore e un piacere sostenere il vostro lavoro. Noi siamo a disposizione a far conoscere e promuovere il vostro lavoro". Per coloro che hanno già riservato il posto, prima del concerto, che avrà inizio alle 20:30, visita al museo a partire dalle 19:30.

Lorenzo Vero