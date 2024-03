Due passaggi pedonali luminosi. Per attraversare sicuri l’Aurelia

Sono partiti i lavori per la realizzazione di due nuovi attraversamenti luminosi sulla via Aurelia. Il primo precede la rotatoria all’incrocio con via Pisano, l’altro sul ponte dell’Impero, direzione Navicelli, che comprende l’installazione di due ulteriori punti luce sul marciapiede che si collega a via Conte Fazio. Inoltre, è stato illuminato l’impianto semaforico a chiamata già esistente, sempre sul ponte dell’Impero, all’altezza della pista ciclabile di via Ippica. I lavori, effettuati anche in orario notturno per ridurre i disagi, sono realizzati da Pisamo per un importo complessivo di 25 mila euro. Di pari passo sono ultimati i lavori di recupero di un tratto di camminamento abbandonato nel quartiere di San Giusto. Una zona abbandonata da anni e che viene completamente riqualificata. Il camminamento riqualificato va da via dell’Aeroporto e porta fino a via Pasquale Pardi (un prolungamento di via de Pinedo). Sono stati in quel caso tolti i rovi, una vecchia recinzione e alcuni rifiuti, ed è stato creato un passaggio pedonale asfaltato e dotato dissuasori in cemento, in modo da impedire l’accesso ai mezzi a motore. Per dare continuità a questo nuovo tratto, sono stati realizzati due attraversamenti pedonali che vanno a collegarsi al marciapiede che conduce al terminal della stazione aeroportuale e al passaggio esistente che conduce in via Sant’Agostino; per rendere più sicura e fruibile l’area, oltre all’installazione di tre nuovi lampioni, sono stati posizionati una panchina oltre che ad un cestino. Durante le operazioni di lavorazione, è stata inoltre realizzata la nuova segnaletica orizzontale e verticale nell’adiacente parcheggio. Già nella primavera scorsa era stata potenziata l’illuminazione in via de Pinedo, nell’ultimo tratto che sfocia nel parco a verde "Ghezzi" oltre al rifacimento di un tratto di marciapiede. Questo piccolo nuovo tratto è già molto utilizzato dai turisti per raggiungere l’aeroporto e dai residenti, che così possono arrivare in sicurezza alle aree attrezzate di nuova edificazione di via Pardi. In settimana sarà realizzata la pubblica illuminazione. I lavori sono stati eseguiti dall’Impresa Costruzioni Tuscania con la direzione tecnica di Pisamo, per un importo di 20 mila euro.