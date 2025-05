Due notti di violenza. Spunta anche il macete

Due notti di violenza in via Cattaneo quella che "ai bei tempi" chiudeva per la Luminara per fare un banchetto festoso con tutti i residenti. Oggi lo scenario è: risse, bottigliate, un giovane preso a calci nella pancia ed al corpo, carabinieri ed ambulanze. Pisa ogni lunedì si lecca le ferite: vuoi per la malamovida vuoi per queste scene. "Viviamo dietro inferriate alle finestre e facciamo i video delle risse, dello spaccio, delle violenze" ci racconta un residente, come scriviamo anche nelle pagine nazionali. Ci mancava l’uomo di origine magrebine a bordo di un monopattino che scappa armato di un coltellaccio o macete, braccato da altri stranieri che cercano di prenderlo a bottigliate. Il fatto è successo, stando alle testimonianze non a notte fonda, bensì alle 20. Invece, nella notte tra domenica e lunedì un giovane italiano, in evidente stato di agitazione (c’è un video) gridava di essere stato oggetto di violenza da parte dei soliti spacciatori. Dopo aver fermato una pattuglia dei carabinieri, mostrava loro le ferite o contusioni riportate nello scontro. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza su cui è salito il ragazzo. I residenti lanciano un appello a prefettura e questura: "Sono necessari interventi continuativi, strutturali, un cambiamento del tessuto socio commerciale della zona così come è necessaria una maggior presenza delle forze dell’ordine". Il nostro lettore e residente è stato il primo a denunciare gli episodi grazie al controllo di vicinato. "Noi viviamo barricati in casa. Sentiamo grida, urla, risse. Vediamo e filmiamo lo spaccio che è un continuo. Quando intervengono le forze dell’ordine lo fanno in massa; tre anche quattro pattuglie. Bene. Benissimo ma quando vanno via, ritorna tutto come prima".

Niko Pasculli presidente del Comitato di Porta Fiorentina ribadisce: "Facciamo un appello a chi può impegnarsi nell’implementare il numero delle forze dell’ordine. Chi è scappato con un machete lo ha fatto perché una sola macchina di pattuglia non può bastare". All’appello di Pasculli, segue la consigliera di FdI Alessandra Orlanza che: "Continueremo a chiedere un aumento di risorse per le forze dell’ordine come ci chiedono i residenti".

Carlo Venturini