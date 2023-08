Duchi Salviati, tempo di saluti Suor Nieves trasferita dopo 25 anni "In famiglia non esistono mai addii"

di Saverio Bargagna

MIGLIARINO (Vecchiano)

"Non è un addio, siamo pur sempre una famiglia. E nelle famiglie ci salutiamo, ma le distanze non ci separano mai sul serio. Ci ritroveremo presto". Suor Nieves Carrion, anima delle suore francescane missionarie dell’Immacolata e direttrice della Paritaria Duchi Salviati, lascia dopo 25 anni di impegno a Migliarino. "A lei – scrive il sindaco Massimiliano Angori – un grazie sincero a nome di genitori, famiglie e generazioni di alunne e alunni, che ricorderanno, probabilmente per sempre, il suo piglio e la sua dinamicità, oltre che la sua generosità, e la schiettezza che la contraddistingue".

Suor Nieves, quanto le dispiace lasciare la sua scuola?

"Quando un marito chiama è giusto rispondere. Si cambia casa? Ebbene, bisogna andare. E ora eccomi qui, sono già arrivata a Roma".

Beh, anche Migliarino era diventata un po’ casa sua. No?

"Senza dubbio. Sono stata quasi 25 anni a Migliarino anche se ho vissuto una nuova parentesi in Ecuador. Stagioni intense di incontri, amicizie, bambini e tanto impegno. Ho lasciato una parte del mio cuore, forse la più vasta in quelle aule. Spero di aver insegnato la gentilezza e di aver lasciato un sorriso".

Della sua esperienza a scuola che cosa la riempe più di orgoglio?

"Dio ci ha benedetto. Sempre, ogni giorno. All’istituto ’Duchi Salviati’ sono accadute piccole cose semplici ma, al tempo stesso, straordinarie".

Ci racconti.

"Basti pensare a come è stata salvata la scuola quando ormai sembrava non vi fossero speranze. Lo abbiamo raccontato più volte. Ma penso anche a quei doni continui e costanti. Le racconto un episodio fra molti...".

Certo.

"Il pomeriggio eravamo soliti offrire una merenda ai bambini che restavano dopo le 16. Una volta mi resi conto che, per il giorno dopo, avevamo finito tutto. Dissi ai bambini che la merenda, il giorno successivo, non ci sarebbe stata. Ma che se avessero pregato la Provvidenza...".

Che cosa?

"I bimbi si fidano di Dio e lui opera attraverso di loro. Sono convinta che se chiedi ti sarà dato. Ebbene, in quel caso accadde questo. La mattina ci venne a trovare una signora. Disse che aveva fatto la spesa e aveva deciso di passare da noi per donarci un pacco di biscotti e dei lecca-lecca. Quando le dissi della preghiera dei bimbi e della Provvidenza la sera prima, lei si mise a piangere".

Suor Nieves lei che cosa ha imparato dalla sua esperienza a Migliarino?

"Che i bambini di oggi sono gli adulti di domani.".

La sua è stata intensa?

"Sono suora da 50 anni e non mi sono mai pentita grazie a Dio. E guardi non è una vita facile quella della religiosa. Ma esistono vite facili? Tutto dipende dall’atteggiamento del cuore". Suor Nieves, in paese qualcuno in paese diceva che lei era comunista?

"Io credo nel ‘tutto per tutti’. Questo significa essere comunista?".