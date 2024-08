Dove fare la spesa all’ultimo minuto. Supermercati a macchia di leopardo

È Ferragosto e siete sprovvisti di qualche ingrediente per il vostro picnic o barbecue? Niente paura. Saranno diversi i supermercati con aperture straordinarie anche oggi, 15 agosto, festa dell’Assunzione di Maria, dove poter recarsi per una spesa last minute. Alcuni punti vendita a Pisa saranno aperti tutta la giornata, mentre altri osserveranno l’orario ridotto, altri ancora invece resteranno chiusi. Ecco una guida per gli acquisti dell’ultimo minuto.

Esselunga

L’Esselunga fa sapere che il 15 agosto il punto vendita di Pisa sarà aperto dalle 8 alle 14. Per maggiori informazioni consultare il sito web della catena di grande distribuzione.

Coop

Unicoop Firenze comunica che tutti i punti vendita saranno chiusi per la giornata di Ferragosto. Saranno regolarmente aperti venerdì 16 agosto.

Conad

A Ferragosto il punto vendita Conad in via San Giuseppe Cottolengo 5 sarà aperto con orario ridotto dalle 8 alle 14. Mentre lo store in via Pietrasantina 31 sarà aperto regolarmente dalle 8 alle 20.30. Consigliamo di servirsi sempre del sito Conad.it per consultare gli orari dei singoli supermercati.

Carrefour

Diversi supermercati della catena Carrefour rimarranno aperti tutto il giorno, ma come avverte la catena gli orari nel giorno di festa potrebbero subire variazioni. Carrefour invita a chiamare il punto vendita interessato per maggiori informazioni. Sul sito potete trovare numeri e indirizzi.

Pam Panorama

I punti vendita Pam Panorama non hanno segnalato aperture straordinarie per Ferragosto tranne che per lo store di viale delle Cascine che sarà aperto dalle 8 alle 13.30. Si consiglia comunque di verificare sul sito.

Lidl

Il discount tedesco sarà aperto quasi ovunque nella giornata di Ferragosto. Consultando il sito internet, risultano aperti il 15 agosto, tra gli altri, il punto vendita della catena Lidl in via Aurelia Nord con orario 8-21.30. Mentre i supermercati di Cascina, in via Caprera, e di San Giuliano Terme, in via Lorenzo il Magnifico, saranno aperti dalle 8 alle 20.30.

Penny Market

Penny Market procede in ordine sparso, con i supermercati che per la maggior parte restano aperti solo la mattina, come quello in via Italo Bargagna che sarà aperto dalle 8 alle 14.

Eurospin

I supermercati Eurospin resteranno aperti il 15 agosto. Il punto vendita di via Da Morrona osserverà l’orario ridotto 8-13.30, mentre in via Del Chiassatello l’orario sarà continuato dalle 8 alle 20. Verificare sul sito per informazioni più dettagliate.

Ilaria Vallerini