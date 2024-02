Don Marco nuovo parroco di Pontasserchio

Cambio della guardia alla parrocchia di Pontasserchio, Pappiana, Limiti e San Martino Ulmiano. È don Marco Teodosio Giacomino il nuovo parroco, che prende il posto di don Davis Emeanuli Chigozie originario della Nigeria, ora insediatosi a San Pietro in Palazzi, nel livornese. Don Marco farà il suo ingresso ufficiale nella nuova veste il prossimo sabato 17 febbraio alle ore 15.30 in occasione di una concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto nella chiesta di Pontasserchio.

Nato a Firenze nel 1992 ma cresciuto a Ripa, in Versilia, don Marco dopo il liceo classico a Massa, ha scelto di entrare nel Seminario di Santa Caterina di Pisa. Il suo cammino sacerdotale è iniziato all’età di ventisei anni: don Marco è stato consacrato presbitero nel giugno del 2018 a Pisa. Sta studiando all’università pontificia Gregoriana per conseguire la licenza in tecnologia spirituale.

A Pontasserchio, Pappiana, Limiti e San Martino Ulmiano è già molto conosciuto in quanto vicario parrocchiale dal 2018, proprio a fianco di don Davis. È responsabile vicariale per la pastorale giovanile e segue il gruppo scout Pisa 4, con sede a Pontasserchio, composto da un centinaio di ragazzi.