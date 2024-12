Domani alla libreria Blu Book "Scusate si parla d'amore" di Guido Martinelli

Pisa, 13 dicembre 2024 - Si terrà domani alla libreria Blu Book in via Toselli 32 la presentazione del libro "Scusate si parla d’amore" di Guido Martinelli. Si tratta del primo libro della nuova collana “Costellazione Cupido” della casa editrice Felici Editori. Presenterà Mariachiara De Neri con il gruppo di lettura Romance e la cantante Sonia Gambini.

La trama. Due ragazzini, in una oziosa serata estiva, si domandano cosa sia il sentimento amoroso. Un tentativo di risposta indiretta arriva da ventidue racconti brevi di diversi momenti amorosi da parte di dodici donne, otto uomini, una coppia di adolescenti, più un ricordo di devozione nostalgica verso un nonno. Ne scaturisce un breve viaggio nel continente amoroso attraverso fugaci ritratti di vita reale che tentano di fotografarne le più svariate sfumature.

Una piccola scatola colma di momenti divertenti e divertiti, tormenti e gioie, ricordi e recriminazioni, abbandoni e scoperte, disincanto e felicità, delusioni e trionfi. Alla ricerca della comprensione di quel filo misterioso e indecifrabile che avvolge e fa brillare gli esseri umani quando ne identificano un altro come indispensabile per condividere un pezzo, lungo o corto, di strada, e che resta di difficile comprensione per chiunque, a qualunque età, intenda afferrarlo a piene mani.

L'autore. Guido Martinelli, nato a Molazzana (Lucca) e residente a Pisa dall’età di tre anni, è docente di Lettere alla Scuola Media Statale. Appassionato di teatro, ha realizzato con giovani e adulti numerosi spettacoli teatrali, la maggior parte dei quali con testi di sua produzione. Ha pubblicato Un investigatore a sorpresa, Arteventbook 2011, e racconti in Giallo Pisano 5, Felici 2016; Cento di questi sogni, Mds 2016; L’altra metà di Pisa, Il Foglio 2017; Borgo giallo, Ponte di mezzo 2018; due numeri della rivista «Il Foglio letterario» (2019); Il cielo sopra, Aibacom aps 2020.