Pisa, palestra diventa discoteca abusiva: la Finanza sospende l'attività

Pisa, 28 febbraio 2025 - I Finanzieri del Comando Provinciale di Pisa hanno individuato, a seguito del controllo economico del territorio e del monitoraggio delle piattaforme social, una palestra di arti marziali gestita da un’associazione sportiva pisana, dove era in corso una serata da ballo, con la presenza di un numero notevole di partecipanti di età compresa tra i 20 e i 30 anni attirati all’evento dagli annunci pubblicizzati online. All’interno della struttura sportiva adibita abusivamente a discoteca, sita nei pressi della Torre pendente, i militari del Gruppo Pisa e il personale della Siae, hanno rilevato, oltre agli avventori, che per accedervi avevano corrisposto 'in nero' 15 euro ciascuno, con la presenza di 13 persone intente a svolgere mansioni lavorative di addetti all’ingresso e al guardaroba, barman e buttafuori, in totale assenza di contratti di lavoro subordinato e di copertura assicurativa. Per quanto concerne il disc jockey intento a somministrare musica, il medesimo è risultato privo della partita Iva, per cui era stato omesso il pagamento dei diritti d'autore.

Al momento dell'accesso presso la palestra gli organizzatori, sprovvisti della certificazione necessaria a promuovere la serata, non sono stati in grado di esibire l'autorizzazione alla somministrazione di bevande alcoliche (successivamente poste sotto sequestro), né di dimostrare l'installazione del registratore di cassa. Al termine delle operazioni, la posizione degli organizzatori e di ciascuna delle persone scoperte a lavorare irregolarmente è stata segnalata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, ai fini della sospensione dell'attività e dell'irrogazione delle previste sanzioni amministrative. Sono in corso, da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale, giunti sul posto, accertamenti tecnici finalizzati a verificare la corretta osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza ai fini antincendio, tenuto conto dei rischi connessi all'elevato numero di partecipanti intervenuti.

Contestualmente, fuori dal locale, nelle immediate adiacenze, i finanzieri, con 'ausilio delle unità cinofile 'Malibù' e 'Frazy', hanno controllato 6 giovani trovati in possesso di alcune dosi di marijuana, hashish e cocaina per uso personale. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e gli assuntori segnalati alla locale Prefettura. Si procederà, altresì, alle relative contestazioni connesse alla omessa installazione del registratore di cassa e conseguente mancata emissione di documenti fiscali. Maurizio Costanzo