"Diffamò dipendente": "Erano frasi private"

Terza udienza per il processo che vede imputato Dario Rollo, capogruppo consiliare di “Valori e Impegno Civico”, gruppo di opposizione del Comune di Cascina. E’ accusato di aver diffamato l’ex segretario comunale: "In tre anni non ha fatto un ca...", le parole registrate in un video dei lavori consiliari. Frase che - si era subito difeso l’ex sindaco facente funzione - era stata detta senza intento offensivo e come considerazione off the record. E divulgata da qualcuno. "È evidente che si tratti di un accanimento politico nei miei confronti", aveva spiegato lo stesso Rollo appena era uscita la notizia.

Ieri in Tribunale sono stati ascoltati i testimoni della difesa che hanno spiegato che gli apparecchi, in quel momento, avrebbero dovuto essere spenti e non accesi. L’udienza è stata poi riaggiornata a giugno.