Devitalia e la cybersecurity Cerca personale, i profili

Ampliare lo sguardo verso nuovi orizzonti senza mai perdere di vista il territorio. E’ questa la forza di Devitalia, gruppo aziendale con sede nel pisano, ma che negli ultimi vent’anni ha allargato le proprie ambizioni, arrivando a gestire servizi su tutto il panorama nazionale, che siano grandi aziende, istituti universitari prestigiosi o scuole pubbliche di ogni ordine e grado, importanti catene alberghiere internazionali o amministrazioni locali, con un’attenzione particolare al territorio. Oggi conta circa 70 dipendenti tra reparto tecnico, di sviluppo, amministrativo e commerciale, divisi nelle varie aziende del gruppo, ma è sempre alla ricerca di nuove figure da inserire nel suo organico.

Fabio Calabrese (Ad Devitalia), qual è il vostro segreto di crescita in un panorama segnato da una profonda crisi?

"Inizialmente il nostro core business era la connettività e siamo cresciuti nel settore arrivando ad avere un’infrastruttura di rete integrata e gestita tramite apparati di networking proprietari. Ma la nostra caratteristica è quella di riuscire a stare al passo con la crescente innovazione tecnologica e fornire soluzioni personalizzate".

Perché un’azienda o un ente pubblico dovrebbero rivolgersi a Devitalia?

"La nostra azienda accompagna le imprese nel proprio sviluppo tecnologico, offrendosi come interlocutore unico, capace di superare le barriere di conoscenza a competenza e semplificando i processi interni di ricerca di soluzioni e risoluzione di problematiche. Un’ottimizzazione che genera inevitabilmente competitività. Un settore molto importante sul quale ci stiamo concentrando è la cybersecurity. In un mondo dove la maggior parte delle guerre si combatte anche sulla rete, mettere in sicurezza i dati di chi investe in ricerca e realizzazione di brevetti e prodotti innovativi diventa fondamentale. Ogni azienda, piccola o grande che sia, ha la necessità di proteggere i propri dati non solo dai rischi esterni ma anche da quelli interni: per questo servono sistemi di back up adeguati e firewall potenziati. Abbiamo creato al nostro interno un vero e proprio dipartimento dedicato alla sicurezza, per consentire reti sempre al passo con i tempi e fortemente sicure. Per questo siamo alla continua ricerca di figure professionali per potenziare il nostro organico".

Quali figure cercate?

"Sistemisti, esperti programmatori, esperti in sistemi di virtualizzazione, gestione dei data center, cybersecurity e sistemi avanzati di firewalling, conoscitori dei sistemi linux e router Os. Inoltre sono sempre aperti profili di impiantisti, tlc ed elettricisti, per le altre aziende del gruppo. Chi vuole candidarsi può inviare il proprio curriculum a [email protected]".

Ilaria Vallerini