Decoro, commercio e movida responsabile: Comune e associazioni firmano il Patto

Pisa, 11 luglio 2022 – Contrastare il degrado urbano, contemperando le esigenze delle attività economiche, dei giovani che richiedono luoghi di incontro e socializzazione, e dei residenti del centro cittadino che reclamano il loro diritto al giusto riposo notturno. Firmato questa mattina, lunedì 11 luglio, a Palazzo Gambacorti, il Patto per il decoro urbano e per una movida responsabile tra Comune di Pisa e le categorie economiche dei pubblici esercizi. A siglare il documento, che conclude un percorso di confronto iniziato nel mese di maggio, sono stati il sindaco di Pisa, Michele Conti, il presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord, Luigi Micheletti, il direttore Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, e vice presidente di CNA Pisa, Nicola Micheletti. Erano inoltre presenti l’assessore al commercio e turismo, Paolo Pesciatini, l’assessore alla legalità, Giovanna Bonanno, e il comandante della Polizia Municipale, Alberto Messerini. "Stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie - dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti - per far convivere nel nostro centro storico giovani, residenti e attività commerciali, contrastando tutti i fenomeni negativi legati alla malamovida. C’è un forte dibattito, anche a livello nazionale, rispetto alle troppe attività che in questi anni hanno invaso i centri storici delle nostre città. Una problematica che deriva dalle liberazioni Bersani che hanno creato non pochi problemi ai nostri centri storici. Nonostante questo stiamo compiendo tutti gli sforzi possibili per far coesistere le varie realtà che vivono la nostra città. Il patto siglato oggi va proprio in questa direzione, dettando poche e chiare regole che devono essere rispettate da tutti". "In questi anni - prosegue il sindaco - abbiamo lavorato tanto per sostenere le attività commerciali e siamo stati l’unica città in Toscana, durante la pandemia, ad aver previsto un ristoro per gli affitti delle attività commerciali, con un doppio beneficio, ...