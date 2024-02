"Dare un'anima alla Sinistra", Vannino Chiti a Cascina

Pisa, 22 febbraio 2024 - Si terrà questo pomeriggio alle 18 alla Biblioteca comunale Peppino Impastato, la presentazione del libro "Dare un’anima alla Sinistra - Idee per un cambiamento profondo” di Vannino Chiti, ex presidente della Regione Toscana, ministro e senatore della Repubblica.

"Dare un'anima alla Sinistra - Idee per un cambiamento profondo" traccia la situazione della sinistra politica dopo la nascita del governo Meloni. In un'analisi profonda e condivisa della sconfitta del Partito Democratico, Chiti pone l'accento su cosa è necessario rinnovare, pena la condanna a restare per molto tempo all’opposizione. L'idea è quella di proporre un metodo per riaccendere un'anima.

Vannino Chiti, nato a Pistoia nel dicembre 1947, è stato presidente della regione Toscana dal 11 gennaio 1992 al 18 maggio 2000, e dal 2006 al 2008 ha ricoperto la carica di Ministro per le riforme istituzionali e i rapporti con il Parlamento durante il governo Prodi II, ed è stato vicepresidente del Senato della Repubblica dal 2008 al 2013.

Alla presentazione il sindaco Michelangelo Betti porterà i suoi saluti. Saranno presenti Irene Galletti, capogruppo Movimento 5 Stelle della regione Toscana, Mauro Valiani del Coordinamento 2050 e Maurizio Brotini della segreteria regionale della Cgil. Modererà il dibattito Fausto Bosco.

