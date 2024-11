Dante in coro. La “Commedia“ prende vita

SAN MINIATO (Pisa)

Fra purezza e nobiltà. Tutti insieme. A più voci. Con Dante che ci trasporta nella sua immaginazione e ci fa vivere in prima persona un viaggio astratto che ci porta a conoscere storie, pensieri di persone vissute in epoche differenti, dando l’opportunità di cogliere la sottile, ma profonda morale. Succede sotto la Rocca di Federico II, che Dante stesso, rammenta nella Commedia per evocare un Medioevo grandioso e sanguigno.

San Miniato è pronta ad accogliere la maratona dantesca in programma domani, con la lettura pubblica e diffusa della Divina Commedia: un’esperienza sorprendente che rende contemporaneo il valore della poesia dantesca.

Il progetto "100 Canti", ideato nel 2006 dall’associazione Culter, è uno dei primi tentativi in Italia di restituire la poesia dantesca alla sua dimensione popolare e corale coinvolgendo centinaia di persone in un percorso di formazione e restituzione pubblica; da quest’anno coinvolge anche San Miniato, offrendo a centinaia di cantrici e cantori, di ogni età e provenienza geografica e culturale, l’opportunità di vivere una bellissima esperienza.

"100 Canti per San Miniato", realizzato con il contributo della Regione Toscana e della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, è l’esito di uno speciale percorso di formazione che coinvolge più di 700 cantori fra cui 35 classi dalle scuole dell’infanzia alle superiori, persone in situazione di fragilità, appassionati di Dante, rappresentanti delle istituzioni. L’attività di formazione, a cura dei registi Franco Palmieri e Francesco Rainero, è stata realizzata con gli istituti scolastici di San Miniato, Empoli e Firenze, la cooperativa sociale "La pietra d’angolo onlus", la Fondazione Centro Studi sulla civiltà del tardo medioevo, la Misericordia di San Miniato Basso e il centro di socializzazione anziani "Fraternamente insieme".

L’evento vedrà anche la partecipazione della banda, mentre sulla scalinata del Santissimo Crocifisso di San Miniato, saranno allestiti alcuni pannelli in legno con le scene tratte dalla Divina Commedia. La manifestazione inizia alle 10 con il sindaco della città, Simone Giglioli, che leggerà il primo Canto dell’Inferno; poi nelle postazioni prenderà il via la lettura delle tre cantiche. Alle 16.15 tutti i cantori leggeranno coralmente il trentatreesimo Canto del Paradiso.

Carlo Baroni