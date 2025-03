Danni a vetrate e documenti. L’appello per l’ex Circoscrizione 3

Vetrate danneggiate, attrezzature per ufficio gettate dalla finestra, documenti dati parzialmente alle fiamme. E’ il bilancio dell’ennesimo episodio di vandalismo nella sede dell’ex Circoscrizione 3 in via Ximenes a Putignano. "Un gruppo di 4 o 5 giovani - afferma Veronica Fichi, presidente dell’associazione ricreativa Arci Putignano - è stato visto scappare dalla struttura. L’evento è stato segnalato da una nostra socia alle autorità competenti che hanno garantito l’invio di una volante. Successivamente è stato registrato un intervento da parte dei vigili del fuoco. Abbiamo constatato preoccupati che, anche in seguito alla segnalazione, nessuno si è premurato di rimuoverli". Il Circolo Arci Putignano "esprime il proprio sconcerto di fronte all’ennesimo episodio di vandalismo. Questo bene comune – evidenzia la presidente Fichi –, chiuso al pubblico da diversi anni, verte in uno stato di totale abbandono da parte delle Istituzioni, poiché con la chiusura dei Ctp e il trasferimento degli uffici è stato completamente tolto all’utilità del quartiere e a qualsiasi altro scopo sociale". "Questo episodio – prosegue Fichi – ci spinge ancora una volta a riflettere su cosa dovrebbe essere fatto per restituire quel luogo alla comunità, per tornare ad essere utilizzato come lo sono le sedi delle altre ex Circoscrizioni. L’unico strumento che garantisce la sicurezza è il presidio e la cura dei beni comuni".

La struttura ospitava i libri della biblioteca storica della Circoscrizione "utili alla conservazione della memoria del territorio, poiché tra gli altri, vi erano importanti volumi e pubblicazioni su bonifiche, opere idrauliche, difficilmente reperibili in altre biblioteche, proprio per la loro specificità. Libri, che in parte anche il nostro circolo, molti anni fa donò a favore di tutta la comunità. Vorremmo sapere dall’amministrazione – conclude Fichi – dove sono questi libri, poiché non dimentichiamo l’impegno e la dedizione che Enrico Macchioni, allora presidente della Circoscrizione, profuse in quel progetto e sarebbe un fatto grave se fossero stati danneggiati per incuria. La nostra comunità attende con urgenza aggiornamenti in merito alle azioni intraprese per tutelare la sicurezza e la salvaguardia di questa struttura".

Ilaria Vallerini