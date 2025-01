"Dammi i soldi o ti accoltello". Minore rapinato

"Dammi i soldi sennò ti picchio o ti accoltello". Il ragazzo, minorenne, impaurito, gli ha consegnato 100 euro. Il rapinatore, anche lui molto giovane, è poi fuggito. È accaduto ieri mattina all’uscita da scuola in via Contessa Matilde, vicino all’istituto Da Vinci di Pisa. Pochi attimi in cui il ragazzo si è avvicinato all’altro e gli ha chiesto con minaccia, ma senza estrarre nulla dalle tasche, il denaro. Poi, si è allontanato.

Poco dopo, è stato chiamato il Numero unico di emergenza Nue, i cui operatori hanno girato la chiamata alla polizia di Stato. Gli agenti hanno cercato nelle vicinanze a lungo il ragazzo autore della rapina, ma, per il momento, è riuscito a fuggire.

Ci sono però le indagini in corso passate alla Squadra mobile di Pisa. Come sempre, si stanno ascoltando le varie testimonianze, per prima quella della vittima. Quindi, le persone che si trovavano nelle vicinanze. Poi, la videosorveglianza. Il giovane autore, sembra anche lui minorenne, sarebbe fuggito in direzione della Torre. Ma nessuno poi lo ha visto. Si sta però passando al setaccio chi ha già avuto comportamenti simili in passato.

Solo il giorno prima, c’era stata una rapina alla Biofarma di via Fiorentina. L’autore in questo caso, però, era un adulto che aveva già visitato e colpito la stessa attività. Il presidente del coordinamento dei comitati, Niko Pasculli, è riuscito a sfilargli il machete che ora gli investigatori stanno analizzando.

An. Cas.