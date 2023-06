Dal volley in passerella Sveva vince la fascia

PISA

È stata Sveva Mugnaini, 18 anni, di Pontasserchio, frazione di San Giuliano Terme studentessa e pallavolista, opposto del Progetto Vollei, in serie B femminileg ad aggiudicarsi il primo posto alle selezioni di Miss Italia di Ginestra Fiorentina. Capelli castani, 1,86 metri di altezza, occhi verdissimi, ha sfilato in passerella nella frazione di Lastra a Signa, aggiudicandosi appunto la fascia di Miss Ginestra Fiorentina.

La manifestazione, ha visto protagoniste, per questa edizione, 22 ragazze, presentate sul palco da Gaetano Gennai. A valutarle, la giuria presieduta dall’imprenditrice Francesca Bianchini, e che ha visto come segretario l’assessore di Lastra a Signa, Massimo Lari. Questa la classifica: dopo Sveva Mugnaini, in seconda posizione (Miss Rocchetta Bellezza) si è collocata Martina Fiaschi, 26 anni, impiegata di Lucca; terza (Miss Framesi) Justine Leso di Carrara, 19 anni, studentessa; quarta Debora Sarti di Casalguidi (Pistoia), 26 anni, commessa; quinta Francesca Fabbiani di Vicchio (Firenze), 27 anni, maestra di scuola elementare; sesta Sara Razzano di Carmignano (Prato), 25 anni, studentessa. L’organizzazione della serata è stata curata dall’agenzia Syriostar di Montecatini Terme di Gerry Stefanelli, responsabile del concorso per la Toscana, con la collaborazione di Giovanni Rastrelli, Alessio Stefanelli e di Stefano Petruzzi per l’agenzia Vegastar di Pistoia.