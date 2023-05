"Dal Governo pericolosi tagli alla scuola"

"Molte scuole, di ogni ordine e grado, anche a Pisa potrebbero essere accorpate o chiuse a causa delle norme presenti nella Legge di Bilancio 2023. Si tratta di scelte politiche precise volute e votate dal governo e dalla sua maggioranza che riguardano città capoluogo ed i comuni della provincia: queste norme che potrebbero interessare fino a 10 plessi penalizzeranno studenti, famiglie, docenti e personale tecnico amministrativo, causando problemi logistici e didattici". Lo affermano i parlamentari toscani del Pd, Emiliano Fossi, Ylenia Zambito, Simona Bonafè e Dario Parrini. E’ l’occasione anche per invitare gli elettori a tenere di conto delle scelte del Governo centrale quando andranno a decidere per chi votare per il secondo turno delle amministraive. "Per sapere quanti e quali istituti verranno realmente coinvolti dai tagli - proseguono Fossi, Zambito, Bonafè e Parrini - abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare. Questo è il modo di governare della destra: promettere in campagna elettorale ma tagliare i servizi subito dopo le elezioni. I cittadini non si facciano ingannare quando andranno a votare al ballottaggio di domenica e lunedì".