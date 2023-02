Da San Rossore a Tirrenia in bici Un nuovo ponte scavalcherà l’Arno

Muoversi a piedi o in bici a Pisa adesso sarà ancora più semplice. Sono due, infatti, i ponti ciclopedonali che diventeranno presto realtà. Oltre al ponte di Cisanello-Riglione – in fase di costruzione – , Pisamo ha affidato l’incarico per la realizzazione del ponte ciclopedonale che metterà in collegamento il parco di San Rossore (località Cascine Nuove) con la ciclopista del trammino a San Piero a Grado. La ditta vincitrice dell’appalto è la stessa attualmente impegnata nel cantiere del ponte ciclopedonale tra Cisanello e Riglione, l’azienda "Preve Costruzioni Spa" di Cuneo. I lavori, coordinati da Pisamo, prevedono un costo maggiorato (a causa del rincaro materiali) che ammonta complessivamente a 3 milioni di euro, finanziati per il 50% dalla Regione e per l’altro 50% dal Comune di Pisa.

"Dopo l’approvazione in conferenza dei servizi di tutti gli enti interessati alla realizzazione del progetto del nuovo ponte – dichiara l’assessore a urbanistica e mobilità Massimo Dringoli – e la pubblicazione del bando di gara, sono stati aggiudicati i lavori che partiranno entro giugno e dureranno circa un anno. Andremo a realizzare un’opera fondamentale per il completamento della ciclopista del Tirreno, che darà la possibilità di inserire in un circuito ciclistico senza discontinuità, la percorrenza di un paesaggio di elevatissima qualità ambientale. Un percorso che permette di collegare San Rossore, e quindi tutto il tratto di costa che viene dalla parte di Viareggio, con il Litorale Pisano e quello di Livorno". "Proprio venerdì scorso – continua l’assessore –, in occasione del convegno nazionale sulla ciclopista tirrenica che si è tenuto in provincia di Pisa, è stato ricordato che il Ministero delle Infrastrutture ha approvato nel 2022 il piano di fattibilità tecnica-economica della ciclopista, che non solo prevede il ponte da Cascine nuove a San Piero a Grado, ma anche la continuazione della ciclopista del Trammino fino al centro di Tirrenia, dove si ricollegherebbe alla Litoranea".

l progetto del nuovo ponte a San Rossore riguarda il passaggio della ciclovia tirrenica sul territorio del Comune di Pisa. La collocazione dell’infrastruttura si pone in un punto nevralgico dove si interconnettono le principali ciclovie toscane e nazionali, in quanto costituisce l’incrocio fra la ciclopista dell’Arno, con direzione est-ovest, e la ciclovia tirrenica, con asse nord-sud. Nel sito individuato per la costruzione del ponte già esisteva, fino agli anni ’80, una passerella che permetteva l’attraversamento delle condotte dell’acquedotto di Livorno. Rimossa la passerella, sono comunque rimaste le due pile e le due spalle che la sostenevano. La nuova passerella ciclopedonale interessa una zona caratterizzata da una larghezza idraulica di circa 190 metri.