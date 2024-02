Da Pisa a Sanremo. Missione massaggio: "Seguirò alcuni vip. Grande emozione"

di Michele Bufalino

Tra pochi giorni prenderà il via il Festival di Sanremo, un appuntamento che ogni anno catalizza l’attenzione di milioni di telespettatori. All’Ariston però ci sarà anche un po’ di Pisa. Il massaggiatore olistico e sportivo pisano Gianni Bonadies, nonché collaboratore dello staff fisioterapico de Lenergy Pisa Beach Soccer, per la quale in passato ha vestito anche la maglia nerazzurra, sarà al seguito dei cantanti del festival occupandosi dei massaggi delle star in gara.

Bonadies, come è nata questa sua collaborazione col festival della canzone italiana?

"Si è sviluppata tramite un paio di agenti dei cantanti e mi ha aperto le porte di Sanremo. Da anni svolto questo lavoro e si è venuta a creare questa situazione molto interessante. Per 24 ore su 24 sarò a disposizione di tutti gli artisti in gara, anche se privatamente al seguito di tre artisti in particolare, di cui per ora non posso rivelare i nomi".

Che tipo di aiuto professionale svolgerà per gli artisti?

"Principalmente massaggi antistress prima delle canzoni a domicilio, ma anche massaggi al viso per sciogliere e distendere i muscoli, importanti per la performance. Molto importanti saranno anche i massaggi rilassanti e l’attenzione alla postura. Anche la riflessologia plantare avrà un ruolo fondamentale, specie per le artiste che usano i tacchi in gara".

E’ emozionato per questa opportunità?

"Indubbiamente è un’opportunità unica che non capita tutti i giorni essere in mezzo a tante celebrità, con artisti e cantanti. Sarò sicuramente emozionato, ma facendo massaggi da tanti anni alla fine subentra la clama e la professionalità che il ruolo mi impone. Le proverbiali farfalle allo stomaco ci saranno naturalmente e sarà un piacere anche essere presente alle cene di gala". Questa strada pensa potrà aprirle altre possibilità professionali?

"Chiaramente anche una foto può essere un biglietto da visita per il mio studio, ma considero solo un premio andare a Sanremo. Quando tornerò sarò il solito di sempre. Sono felice di poter partecipare al Festival, far parte dello staff di Sanremo mi aggrada e non vedo l’ora di confrontarmi con professionisti dotati di grandi qualità. Per me sarà già un successo essere lì".

A Pisa di cosa si occupa?

"Sono massaggiatore del Pisa Beach Soccer per tutto l’anno al Centro Macramè, specialmente d’estate quando si giocano i campionati e le coppe. E’ una collaborazione proseguita nel tempo dato che in passato sono stato giocatore del Pisa Beach Soccer. Durante l’inverno continuo a esercitare al di fuori della squadra, ma sempre in associazione con la società con il quale ho una fruttuosa collaborazione sportiva. Ringrazio naturalmente anche il Pisa per avermi concesso il nulla osta a partecipare al festival. Non vedo l’ora che cominci la stagione sportiva di quest’anno".