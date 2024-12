Curva Nord sold out in poche ore

Il condottiero ha chiamato a raccolta la sua gente e il popolo nerazzurro sta rispondendo alla grande: nel pomeriggio di ieri è partita la prevendita per la sfida di venerdì contro il Bari e in poche ore i tagliandi in Curva Nord sono stati polverizzati, e un altro migliaio è stato acquistato tra gradinata e tribuna. Il tifo pisano ha voglia di continuare a sognare e il prossimo appuntamento all’Arena contro la formazione pugliese, attualmente quarta, può essere l’occasione giusta per dare un’altra vigorosa spallata alle inseguitrici delle tre lepri che da inizio stagione stanno dettando il ritmo della corsa. I supporter nerazzurri possono acquistare il biglietto sia sul sito di Ticketone che nei consueti punti vendita (Solo Pisa in via Piave, Pisa Store in Borgo Largo e Tifo Pisa a Fornacette): i tagliandi di curva sono disponibili attraverso il servizio Ticketag della piattaforma di rivendita, mentre c’è ovviamente ancora ampia disponibilità negli altri settori. Questi i prezzi (esclusi i diritti di prevendita): Curva Nord 23 euro, gradinata laterale 31,5 euro, gradinata Premium 35 euro, tribuna inferiore 50 euro e tribuna superiore 75 euro. Sono attive anche le riduzioni per gli Under 14 (nati dopo il 1° gennaio 2010) e per i portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti. Nel frattempo il torneo cadetto ha mietuto altre "vittime". La Sampdoria ha esonerato Andrea Sottil ed è alla ricerca del sostituto: la candidatura più forte è quella di Leonardo Semplici, più defilata c’è la posizione di Alberto Aquilani. Novità anche a Bolzano, dove Fabrizio Castori ha preso il posto di Zaffaroni, e a Brescia: via Maran, ingaggiato Bisoli.

M.A.