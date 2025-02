Curva Nord, iniziato il restyling. Primo step pronto per Pisa-Modena

Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione della Curva Nord dello stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani. Secondo la determina degli uffici comunali, il progetto prevede l’installazione di nuove gradinate prefabbricate per un totale di 737 posti, con l’obiettivo di aumentare la capienza e migliorare la sicurezza del settore. In particolare, nella prima fase, quella in corso, saranno demolite le gradinate basse tra il curvino e la metà del settore (nella foto), dove verranno poi realizzate nuove fondazioni e installati telai metallici prefabbricati con sedute per 365 posti. La seconda fase del progetto prevede la costruzione di ulteriori tribune per 372 posti. L’intervento, per un investimento complessivo di 153.012,08 euro, è stato affidato alla ditta Toni Luigi Srl di Pisa, mentre per il servizio di noleggio delle autogru è stato ufficializzato il subappalto alla Grandi Sollevamenti Srl, per un importo di 4.254,00 euro. Il cronoprogramma prevede che la prima fase si concluda entro il 28 marzo (prima di Pisa-Modena del 5 aprile), mentre la seconda fase sarà ultimata entro l’11 aprile (in tempo per Pisa-Cremonese del 21 aprile). I lavori non si limiteranno solo all’aumento della capienza: il progetto include l’adeguamento dei servizi igienici, la modifica delle aree di massima sicurezza e la riqualificazione degli impianti esistenti, necessaria per ottenere l’omologazione dell’intervento da parte delle autorità competenti, tra cui il comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Inoltre, per garantire un impianto sempre più inclusivo, verrà realizzata una pedana rialzata di circa 40 cm, che consentirà l’accesso a quattro persone con disabilità e ai loro accompagnatori. L’obiettivo del Comune è restituire ai tifosi uno stadio moderno e all’altezza delle ambizioni sportive del Pisa Sporting Club. In attesa della cessione definitiva dell’impianto alla società nerazzurra, Palazzo Gambacorti continua il dialogo con il club per completare il piano di riqualificazione dell’Arena e portare la capienza complessiva a 12.500 posti, requisito fondamentale per la messa a norma dello stadio in vista di un’eventuale promozione in Serie A. Di pari passo la società effettuerà gli altri lavori già concordati come le nuove aree stampa. Dopo la Nord, il piano di lavori si estenderà a gradinata e Curva Sud, seguendo la logica di un intervento graduale ma continuo, volto a modernizzare l’intero impianto. I nuovi seggiolini, già adottati nelle altre sezioni dello stadio, saranno gli stessi in modo tale da non segnare uno stacco con il resto dell’impianto.

Michele Bufalino