Pisa, 30 luglio 2021 - "Stiamo assistendo alle conseguenze della diffusione galoppante della variante Delta che non è una variante benigna: determina infezioni ad alta carica virale, quindi molto contagiose". Così il virologo Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive all'ospedale di Pisa, commenta all'Adnkronos Salute i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento di Covid-19 che vede l'indice Rt a livello nazionale in forte crescita e la prevalenza della variante Delta al 94,8%.

"L'eziologia attuale del Covid con la predominanza della variante Delta - spiega l'esperto - impone la massima cautela perché può colpire, seppure in modo sporadico anche i vaccinati a ciclo completo che potrebbero essere, in casi particolari, anch'essi diffusori di contagio. Quindi bisogna rafforzare insieme alla politica vaccinale - ammonisce il virologo - anche i buoni comportamenti. Bisogna recuperare in modo sistematico l'uso della mascherina anche per i vaccinati a ciclo completo".

I giovani

"Questa infezione è intensa soprattutto tra giovani millennial non vaccinati e quello che preoccupa è che sta cominciando a tracimare e a generare ricoveri ospedalieri di persone con polmonite, quindi c'è il rischio di rimettere in crisi il sistema ospedaliero anche se io mi auguro fortemente di no", dice Menichetti. "Il contagio - dice l'esperto - difficilmente è contenibile tra i giovani non vaccinati in periodo estivo con aggregazione in luoghi di vacanza, quindi potremmo arrivare a 10mila e probabilmente anche a 20mila e 30mila contagi al giorno. Il problema - avverte - è cercare di capire quanto di questo contagio si trasformerà in necessità di ricovero, occupazione di posti letto e terapie intensive, perché allora avremo di nuovo una situazione difficile, anche danneggiando gli altri malati perché - ricorda Menichetti - se l'ospedale si trasforma progressivamente in ospedale Covid disattiva i presidi non Covid. Ecco perché - conclude il virologo - bisogna insistere molto sulla spada e lo scudo: la spada è il vaccino e lo scudo è l'utilizzo delle protezioni".

Il plasma

"Con la circolazione delle varianti" di Sars-CoV-2, "donatori di plasma guariti da malattie provocate da varianti sono donatori potenzialmente molto utili, perché è molto probabile che quel plasma iperimmune abbia gli anticorpi diretti contro la variante che ha infettato il donatore", ha detto Menichetti, coordinatore nazionale dello studio sul plasma iperimmune contro Covid-19. Insomma la terapia con il plasma iperimmune potrebbe tornare a essere usata contro le varianti? "Io penso che la raccolta di plasma iperimmune, se viene proseguita, è sempre un fatto positivo e potenzialmente utile", sottolinea Menichetti. "E' sempre importante - conclude - perché le cose hanno la loro evoluzione e poi si vedrà".