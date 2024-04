Costruttori di pace per una soluzione possibile

L’Auditorium ’Giuseppe Toniolo’ di piazza Arcivescovado diventerà il luogo dei "costruttori di pace". Sabato 11 maggio si trasformerà in un crogiolo di idee: titolo dell’incontro, aperto a tutti, ’La pace, unica soluzione possibile’ che dalle 9.30 alle 12 vedrà la partecipazione di esperti, attivisti e accademici provenienti da numerosi scenari di conflitto a livello globale. Dalla Colombia, al Libano fino all’Ucraina. Voci e testimonianze di un mondo in fibrillazione e alimentato dalle tensioni internazionali. Organizzato dalla Fondazione Opera Giuseppe Toniolo, l’appuntamento si aprirà con i saluti dell’Arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto, e del Presidente della Fondazione Toniolo, Andrea Maestrelli. Seguiranno interventi di Carlo Cefaloni, coordinatore del gruppo Economia disarmata del Movimento dei Focolari in Italia, e di Severino Dianich, docente emerito alla Facoltà Teologica di Firenze: un dialogo iniziale cruciale per sintonizzare l’auditorio sulle dinamiche e le sfide della costruzione della pace a livello globale. A valle di questa prima sessione, seguiranno infatti, le brevi ma intense testimonianze di Gala Ivkovic (Rondine Cittadella della Pace), Michele Zanzucchi (Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira), Martina Pignatti (Rete Italiana Pace e Disarmo, Un Ponte per), Sonia Paone (Università di Pisa), Simone Siliani (Fondazione Finanza etica), Alberto Capannini (Operazione Colomba Corpo Nonviolento di Pace della Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII), Cinzia Guaita e Arnaldo Scarpa (Warfree-Liberu dae sa gherrae): ognuno di loro condividerà prospettive e azioni strategiche attuate sul campo, attraverso il dialogo, l’azione non violenta, la formazione, ma anche la finanza etica e le alternative economiche all’industria bellica. Al termine delle discussioni mattutine, per chi lo vorrà sarà possibile aderire alla Marcia per la Pace che è in programma nel pomeriggio a partire dalle 15 da Largo Shelley a San Giuliano Terme e si concluderà in Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, a Pisa.