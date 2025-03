Costruire una società migliore?. È possibile partendo dallo sport

Quest’anno si sono svolte le Olimpiadi e le Paralimpiadi, grazie alle quali abbiamo potuto riflettere su cosa significhi fare sport e su quali siano i suoi valori profondi. Pierre De Coubertin, oltre ad aver fondato i Giochi Olimpici moderni, ne ha proposto anche il motto "Citius, Altius, Fortius", che in latino significa “più veloce, più in alto, più forte”. L’espressione ci ricorda che gli atleti devono dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi, ma questo non significa che l’unica cosa importante sia la vittoria. Un’altra famosa frase di De Coubertin, infatti, recita così: "L’importante non è vincere ma partecipare". Non è necessario essere i più forti o i più bravi, ma è fondamentale esserci, fare del proprio meglio e divertirsi insieme.

Quando facciamo sport dobbiamo mettercela tutta e affrontare le sfide, anche quando sono difficili: in questo modo migliorerà la nostra autostima. Ma grazie allo sport possiamo avere altre opportunità: fare nuove amicizie, imparare la lealtà, il rispetto e la collaborazione. Ogni persona, così com’è, deve essere accettata nel gruppo, perché ogni individuo ha qualcosa di speciale da offrire, e tutti dobbiamo sentirci parte di una squadra, in cui ciascuno ha un ruolo importante.

Nel 2021, al motto olimpico, è stata aggiunta la parola "Communiter", cioè "insieme". La competizione rimane importante, ma l’obiettivo principale diventa quello di unire le persone. Grazie allo sport possiamo abbattere le barriere che ci separano, quelle di cultura, di genere, di età o di abilità. Lo sport ha il potere straordinario di unire le persone, perché tutti, indipendentemente dalle loro differenze, possono partecipare e sentirsi parte di una comunità. La vera vittoria, quindi, non sta nel vincere una gara, ma nell’imparare a rispettare gli altri, a collaborare e a crescere insieme. È un modo per diventare migliori, non solo fisicamente, ma anche come individui, perché ci permette di riportare questi valori nella società, aiutandoci a costruire un mondo migliore.

Fare sport, quindi, significa molto di più che praticare attività fisica. Si tratta di imparare a convivere con gli altri, sviluppare il senso di comunità, mettersi alla prova e crescere in tutti gli aspetti della nostra vita. Se ognuno di noi riuscirà a mettere in pratica questi valori, potremo davvero fare la differenza e contribuire a rendere il mondo un posto migliore per tutti. E alla fine, è proprio questa la vera vittoria.