Costruiamo il futuro. L’incontro alla Leopolda: "Ponte tra polizia e studenti"

di Enrico Mattia Del Punta

Circa 500 alunni delle scuole superiori pisane hanno partecipato ieri mattina all’incontro promosso da questura di Pisa e Provveditorato agli studi per riavvicinare mondo degli studenti e forze dell’ordine, riallacciando dialogo e fiducia reciproci. L’evento, Costruiamo il futuro, incentrato sul rapporto tra giovani, sport e sicurezza, ha visto la partecipazione dell’allenatore del Pisa Filippo Inzaghi, dell’olimpionico Filippo Macchi e dell’atleta paralimpico Emanuele Lambertini, entrambi Fiamme Oro della Polizia di Stato, del questore di Pisa Raffaele Gargiulo, del dirigente dell’Ufficio scolastico di Pisa, Andrea Simonetti, del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e dell’assessora allo sport di Pisa, Frida Scarpa.

"Le Fiamme Oro hanno vinto 110 medaglie alle Olimpiadi, in discipline che vanno dall’atletica al nuoto, dal motocross alla scherma – ha detto il questore –. Lo sport è un mezzo potente per trasmettere valori, creare un ponte tra la polizia e studenti. Da due anni il nostro gruppo sportivo ospita anche atleti paralimpici. Alcune discipline hanno bisogno del supporto dello Stato, noi ci impegniamo affinché lo sport possa conciliare sicurezza e crescita per i giovani". Altro tema dell’incontro il rapporto tra sport e studio. "Sempre più studenti praticano sport ad alto livello – ha spiegato Simonetti – per questo il Ministero ha introdotto il protocollo ‘Studente-Atleta’ per agevolarne il percorso scolastico".

"Grazie a loro – ha detto Mazzeo –. I giovani sono protagonisti di un mondo pieno di sfide. Servono modelli di riferimento. Con lo sport si impara a rispettare le regole". "La società dovrebbe sportivizzarsi di più per migliorarsi – ha sottolineato l’assessora Scarpa, ex campionessa del mondo di fioretto –. Lo sport aiuta a sviluppare il pensiero laterale, il problem solving e l’importanza di valori come il rispetto". All’evento erano presenti Simone Vanni, tecnico della Federazione Italiana Scherma, Matilde Orsetti, studentessa-atleta, e Cristian Volpi, atleta paralimpico.