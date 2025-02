"Così si scoprono i propri interessi"

Armando Varini, personaggio conosciutissimo a Pisa, grande sportivo, nato a Correggio in provincia di Reggio Emilia, è tra i sostenitori del progetto. Finiti gli studi, si è stabilito a Milano e nel 1972 si è messo in proprio. È stato eletto consigliere nazionale dell’Antlo (Associazione Nazionale titolari laboratori odontotecnici). Nel 2007 si è trasferito a Pisa e a novembre è stato eletto presidente dell’Ens di Pisa e provincia fino al 2015, nel 2009 è stato insignito cavaliere della Repubblica. Ora è presidente onorario della Barca Celeste della Canottieri Antoni. Sull’Arno "ho anche vissuto la bella storia con il delfino che mi ha ispirato anche per il logo di sponsorizzazione".

Un suo ricordo della scuola: non c’erano ancora progetti come quelli del campionato di giornalismo. Le sarebbe piaciuto partecipare? "Ho frequentato collegi per sordi dall’età di 4 anni fino a 21, conseguendo la maturità odontotecnica. Per me l’obiettivo non poteva essere quello di raccontare i fatti del mondo,ma quello di inserirmi in quel mondo".

Perché ha deciso di appoggiare il progetto che si ripete ormai da anni in tutta la Toscana e non solo? "Perché questo progetto che vuole stimolare gli alunni a scoprire e focalizzare i loro interessi mi sembra un’ottima iniziativa".

Lo sport aiuta i bambini nella crescita, che cosa le ha dato nella vita? "Lo sport è stato fonte di grandi soddisfazioni, l’ho praticato a livello agonistico per tutta la vita passando attraverso varie specialità: ping pong, atletica, calcio pallavolo, tennis e lo sport che ancora pratico, la canoa in cui ho conquistato 18 titoli italiani nella categoria master. Lo sport è stato la chiave per inserirmi pienamente nel mondo".