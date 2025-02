Cosca mirava all’ex motel Agip di Bulgarella

In una delle più importanti operazioni antimafia degli ultimi anni, quella compiuta nei giorni scorsi dal Nucleo operativo del comando provinciale dei Carabinieri di Palermo che hanno eseguito oltre 180 ordinanze cautelari, compare anche il nome del Gruppo Bulgarella in relazione a un tentativo di infiltrazione mafiosa nei lavori di uno degli alberghi di proprietà, segnatamente l’ex Motel Agip di Palermo, acquisito nel 2023 dal gruppo del noto imprenditore ex presidente, da poche settimane, della Lucchese calcio.

Lo riporta il quotidiano "Il Giornale di Sicilia".

"L’immobile di viale Regione Siciliana – si legge nelle cronache del giornale siciliano – era stato rilevato dalla società pisana Bulgarella Holding (fa capo all’ex presidente del Trapani calcio, Andrea Bulgarella) che aveva affidato l’ammodernamento a Salvatore Trentacoste, un imprenditore contiguo alla famiglia mafiosa di Terrasini e legato a Salvatore D’Anna, boss della zona. Il tentativo di infiltrarsi nell’appalto emerge dalle carte dell’inchiesta che ha portato a 181 fermi per mafia".

Il Gruppo Bulgarella si dichiara, secondo quanto dichiarato al Tgr Sicilia, non responsabile rispetto per questo tentativo di infiltrazione. Un investimento, quello sull’hotel chiuso dal 2019, da 9 milioni complessivi: 3 per l’acquisto, altri 6 per la ristrutturazione. Ecco i numeri che il Gruppo Bulgarella aveva annunciato nell’agosto 2023, nel momento in cui aveva acquisito la storica struttura alberghiera. Centoventi camere destinate a divenire un 4 stelle in grado, veniva assicurato, di generare 60mila presenze annue.

Fabrizio Vincenti