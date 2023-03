"Cosa leggeva la Madonna?"

La piega del manto sulla fronte che idealmente scende giù confluendo nell’angolo del leggio. Un’immagine famosissima e rigorosa dell’"Annunciata di Palermo" di Antonello da Messina. Ecco, che libro teneva aperto la Madonna su quel leggio così conosciuto? Lo spiegherà oggi alle 16 nel cenacolo della chiesa dei Cavalieri (ingresso da via Consoli del mare), per i "Thé di Toscana Oggi", il professor Michele Feo, già ordinario di Filologia Medioevale e Umanistica nelle Università di Firenze e di Pisa, con il suo volume: "Cosa leggeva la Madonna? Quasi un romanzo ad immagini" pubblicato da Polistampa di Firenze per l’Accademia Toscana "La Colombaria".

Molte le raffigurazioni della madre di Gesù degli articoli, nei secoli. Dal IX secolo, in poi, tanti la ritraggono intenta a leggere un libro. Ed è proprio in quel momento che l’Angelo arriva per dirle che diventerà madre. Ma il principale pittore siciliano del 1400 ha dipinto una scena diversa. Maria è sola, nel buio, anche se il suo viso è luminoso, l’Angelo non c’è. Ma c’è il libro. Il professor Feo ha proseguito nei suoi studi aggiungendo materiale in previsione di una edizione riveduta e allargata. L’autore ha approfondito il tema dell’Annunciazione nel Corano e la presenza nell’Annunciazione occidentale di due o più angeli e non del solo Gabriele.

"Tutto ha confermato che la storia di Maria ha goduto non solo della passione intellettuale di umanisti, teologi e poeti, ma anche di uno strepitoso favore popolare che ha visto in lei l’archetipo della madre e il modello di umiltà", la spiegazione delll’incontro.

"Non sono credente – spiega lo stesso professore – ma nel mio lavoro mi sono confrontato sempre con uomini di Chiesa. Qualche anno fa fui invitato a Barga per la ’Settimana della lettura’. Parlai della lettura in vari settori, anche nell’arte. La Madonna viene raffigurata spesso con un libro. Questa donna che da bambina, quasi insignificante, diventa la donna più importante della cristianità". L’appuntamento, come gli altri in precedenza, è riservato agli abbonati a "Toscana Oggi", ma gli interessati possono comunque sottoscrivere un abbonamento di prova sul posto (10 euro) che dà diritto a partecipare al "Thé" e a ricevere il settimanale per un mese.

Il professor Michele Feo sarà intervistato da Cristina Sagliocco, storica, giornalista, collaboratrice del settimanale. Al termine della conversazione, thé e pasticcini preparati ed offerti da Casa Cassiopea.

A. C.