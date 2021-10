Pisa, 30 ottobre 2021 - Si svolge a Pisa la manifestazione regionale no Green pass a Pisa. I partecipanti (soprattutto da Pisa, Livorno, Massa e Firenze) si sono radunati nella centrale piazza Vittorio Emanuele tra la Stazione e corso Italia, via del commercio. Circa 600 i partecipanti per gli organizzatori, 500 per la questura presente, con le altre forze, in gran numero (in borghese e non).

Il timore è che possano esserci infiltrazioni (chi protesta ha dichiarato di appartenere a movimenti "non violenti"). Al corteo partecipano attivisti da un po' tutta la Toscana.

"Non è stato facile - dicono gli organizzatori da un palco improvvisato - riuscire a mettere insieme le diverse anime di questo corteo. Ci siamo conosciuti e abbiamo allestito questo coordinamento". Una manifestazione organizzata anche grazie al tam tam di Telegram.

Diverse le sigle della galassia green pass che partecipano a questo appuntamento. C'è "Libertà Livorno - Valore Universale", gruppo particolarmente attivo su Telegram. Con loro anche RivAl di Massa Carrara, Libero Fuoco Firenze, No Green Pass Pistoia e il Comitato No Green Pass Pisa. "Università libera" è uno degli slogan gridato dal corteo. In una città a grande vocazione universitaria sono infatti diversi gli studenti no green pass che partecipano.

Il corteo ha attraversato tutto il centro di Pisa, compresi i lungarni. Altri comizi e interventi ci sono stati quando i manifestanti,

© Riproduzione riservata