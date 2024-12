Corso di estetica. Valido in Europa

Martedì dalle 15 alle 19, l’agenzia formativa Fo.ri.um invita giovani e famiglie all’Open Day nella sede di piazza Padre Pio 9 a Santa Croce, per scoprire il percorso triennale per operatore del benessere – Estetista (addetto). Il corso, gratuito e finanziato dalla Regione Toscana, è dedicato a ragazzi fino a 18 anni in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado. Gli studenti si specializzeranno in trattamenti estetici di base come manicure, pedicure, epilazione, e massaggi, sviluppando competenze professionali e trasversali attraverso lezioni teoriche, esercitazioni pratiche in laboratorio e stage in aziende del settore benessere. Durante l’Open Day sarà possibile incontrare i docenti, visitare i moderni laboratori e ricevere informazioni personalizzate sull’offerta formativa e sulle modalità d’iscrizione.

Le iscrizioni saranno aperte dall’8 al 31 gennaio 2025 tramite il portale Unica. Sarà comunque possibile iscriversi dal 1 febbraio al 9 settembre 2025 direttamente in sede. Nel percorso, che vedrà il suo avvio a settembre 2025, ogni anno gli studenti frequenteranno 990 ore di formazione per un totale di 2970 nel triennio. Si tratta di 1085 ore di formazione teorica (di cui 30 ore di accompagnamento), 1085 di formazione laboratoriale, 800 di alternanza scuola-lavoro. Possono iscriversi tutti i ragazzi che hanno ottenuto la licenza media entro la prossima estate o comunque con meno di 18 anni che hanno concluso la scuola secondaria inferiore negli anni precedenti. In poche parole, anche chi in questo momento sta studiando in un istituto superiore o ha abbandonato gli studi, se ancora minorenne, può rilanciarsi in questo percorso che fornisce, al termine del triennio, una qualifica 3eqf riconosciuta in tutta Europa.