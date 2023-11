Corsi e percorsi brevi contro la disoccupazione

Moltissimi i corsi in partenza in provincia di Pisa che riguarderanno i più disparati settori: dalla saldatura alla termoidraulica passando per mansioni di magazzino e spedizione ma anche meccanici, grossisti, manutentori impianti elettrici e saldatori. Largo spazio anche ai corsi inerenti la parte più creativa. Prevista formazione per coloro che si sentono più affini a campagne pubblicitarie, comunicazione visiva, marketing, addetto vendite ma anche progettazione di software e scrittura di programmi.

Non mancano poi posti e corsi ad hoc per quanto riguarda il settore moda e style. Sono infatti ricercate anche figure da inserire nei settori della cucitura, taglio pelle e tessuti, addetti alle operazioni di masticiatura, maglieria, pellame e settore della concia. Sono i corsi , Cna tramite la sua agenzia formativa Copernico e il Gol rivolti a persone disoccupate che potranno beneficiare di formazione gratuita per implementare il proprio curriculum e avere la possibilità di entrare in azienda.

Info e dettagli : [email protected]; oppure [email protected]