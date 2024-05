Corse bus soppresse. Le modifiche ai tragitti

Il passaggio del Giro d’Italia 2024 dalla nostra provincia, comporta anche una serie di divieti divieti di transito su varie strade del bacino di Pisa fin dal primo mattino, che cambieranno anche le corse dei bus di linea. L’azienda Autolinee Toscane si sono rese necessarie modifiche al servizio. Inoltre, dato che le scuole di Pontedera e Volterra saranno chiuse, alcuni servizi dedicati alle scuole verranno soppressi. Autolinee Toscane ha attivato per questo una pagina dedicata sul proprio sito web (https://www.at-bus.it/it/giro-ditalia-2024), dove sono indicate in dettaglio tutte le modifiche al servizio TPL. L’invito che fa l’azienda di trasporti agli utenti prima di mettersi in viaggio è quello di "consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800142424 (dal lunedì alla domenica, dalle 6:00 alle 24). Tra le modifiche al servizio, numerose corse da Pisa sono state soppresse, con partenza dalle 9:50 o 9:55, verso località come Filettole e Pontasserchio.

Allo stesso modo, corse dirette a San Giuliano Terme sono state limitate e corse verso Campo e Caprona sono state soggette a sospensioni temporanee. Le interruzioni del servizio si sono estese anche ad altre destinazioni, come Asciano, Calci, e Vicopisano, con corse limitate o soppresse fino alla riapertura delle strade interessate. Anche le tratte extraurbane non sono state esenti da modifiche, con corse cancellate da Cascina a Vicopisano e da Volterra a diverse località. Corse da e per Pontedera hanno subito alterazioni significative, con variazioni negli orari e deviazioni dei percorsi. Anche le corse da Volterra verso diverse destinazioni sono state impattate dalle modifiche al servizio.