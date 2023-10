Convenzione Comune-Nogra: "Non abbandonare i nostri amici"

Il comune di San Giuliano sottoscrive una convenzione con l’associazione Nucleo operativo guardia rurale ausiliaria (Nogra) sezione di Pisa. "Proseguiamo nell’ottimizzazione dei servizi destinati alla tutela degli animali di affezione e selvatici – afferma l’assessora con delega Roberta Paolicchi –. Dopo l’istituzione della nuova convenzione con Lav per la gestione dello sportello, un altro passo verso il benessere dei nostri amici". "Ringrazio gli uffici comunali competenti per aver perfezionato la convenzione che sarà firmata nei prossimi giorni – afferma il sindaco Sergio Di Maio –. Rilancio un appello al rispetto dei nostri amici animali, non abbandonarli né maltrattarli: questi atti di inciviltà, oltre ad essere deplorevoli, sono puniti".