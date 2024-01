Controlli sulle strade. Scattano le denunce per guida in stato di ebbrezza

Giro di boa delle festività natalizie per i servizi di prevenzione promossi dai carabinieri di Pisa organizzati per debellare i fenomeni della guida sotto influenza di alcol o droga e i cosiddetti reati di percezione, oltre a far rispettare le disposizioni dell’autorità. La compagnia di Pisa ha denunciato per atti osceni in luogo pubblico un uomo sorpreso a urinare sulla pubblica via nonostante la presenza di molti passanti, e uno straniero che non aveva ottemperato al decreto di espulsione. Altre due persone sono state invece denunciate per avere fatto ritorno a Pisa, nonostante fossero destinatarie di un divieto di ritorno nel nostro Comune. Infine, un conducente di un’auto, poi segnalato per guida in stato di ebbrezza, è stato controllato sull’Aurelia e sottoposto al test con etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico ben oltre il doppio del limite consentito della legge, così come un altro automobilista "pizzicato" dai carabinieri alla guida ubriaco. Infine, sempre sull’Aurelia un terzo automobilista è stato denunciato in stato di libertà per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per stabilire l’eventuale assunzione di stupefacenti. I controlli e il dispositivo di protezione dei carabinieri, d’intesa con le altre forze dell’ordine del territorio, proseguirà fino al termine delle festività e sarà di volta in volta integrato con servizi interforze appositamente decisi in sede di comitato dell’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto, Maria Luisa D’Alessandro. Il bilancio per ora è comunque positivo visto che i principali appuntamenti festivi, compresa la notte di San Silvestro in piazza, sono filati via senza disordini o particolari criticità.