Operazione "Alto impatto", blitz in città: due giorni di controlli fra Stazione e area della movida

Pisa, 5 maggio 2024 – Due giorni di controlli serrati con uno schieramento ingente di forze in campo così da mappare l’intera zona della Stazione e tutta l’area dedicata alla movida del centro cittadino. L’operazione "Alto impatto" – determinata dal ’Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica’ e voluta dal Questore Sebastiano Salvo, con la condivisione dei comandi dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza –, ha visto la predisposizione di servizi straordinari di controllo del territorio, al fine di rendere più incisiva l’attività di prevenzione e innalzare i livelli di ordine e sicurezza.

I servizi coordinati dalla Questura, giovedì 2 maggio, hanno visto il coinvolgimento di pattuglie della guardia di finanza, del reparto prevenzione crimine di Firenze della polizia locale, oltre al personale della squadra mobile. Nello specifico, nel corso del servizio, un soggetto straniero è stato sorpreso in possesso di sostanza stupefacente e denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Complessivamente sono state identificate 75 persone di cui 25 stranieri e controllati 32 veicoli. Inoltre sono stati controllati cinque esercizi commerciali, le cui verifiche saranno oggetto di approfondimento attraverso il concorso di altri uffici.

Nel pomeriggio di venerdì, invece, l’attività è stata posta in essere dai carabinieri e ha riguardato l’area della Stazione. L’impiego di 10 pattuglie, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga, ha consentito di denunciare tre persone, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nei guai sono finite anche due persone, controllate in violazione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa e due conducenti, per guida in stato di ebbrezza. Nei guai anche due persone per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere, che sono state sorprese, senza un valido motivo, in possesso di coltelli e tenaglie. In totale sono stati controllati 15 veicoli e ispezionati 5 esercizi pubblici.

S.B.