Controlli rafforzati. Pattuglie a piedi, focus sui luoghi di culto

Misure di sicurezza rafforzate in tutta la provincia di Pisa nei pressi di mercatini natalizi e chiese dopo l’attentato dei giorni scorsi a Magdeburgo. Lo ha stabilito ieri il prefetto, Maria Luisa D’Alessandro, al termine di una riunione straordinaria del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine, l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini e i rappresentanti dei comuni di Pontedera, Volterra, San Miniato e Cascina, oltre che dell’Opera primaziale pisana. Le misure di sicurezza rafforzate riguarderanno anche gli eventi legati all’apertura del Giubileo, anche nella città di Pisa (il 29 dicembre in Battistero).

Sarà inoltre incrementata, spiega una nota della prefettura, "la presenza delle forze dell’ordine nei luoghi di culto, nei mercatini di Natale e nelle principali piazze della provincia, dove si svolgeranno manifestazioni ed eventi pubblici e particolare attenzione sarà riservata ai luoghi cruciali per la mobilità e per il flusso di persone: è stato anche previsto un incremento di barriere manuali e automatiche e dissuasori stradali, oltre che una sorveglianza attiva da parte di personale delle forze dell’ordine, dei militari e degli appartenenti alle polizie municipali, in uniforme e in borghese, per garantire un clima di sicurezza e tranquillità per tutti i cittadini, per le famiglie e per i turisti che si apprestano a godere delle festività natalizie e dei riti civili, religiosi e sociali ad esse collegati".

"La sicurezza dei nostri cittadini - ha concluso il prefetto D’Alessandro - è una priorità assoluta. Vogliamo che tutti possano vivere le celebrazioni delle festività in un ambiente sereno e protetto". L’obiettivo dunque è monitorare i luoghi di maggiore afflusso e le situazioni di assembramento per prevenire eventuali disordini o altre situazioni di pericolo.

Intanto, il comando provinciale dei carabinieri ha già predisposto numerosi servizi e un piano di prevenzione. I controlli, sottolinea una nota dell’Arma, "saranno effettuati in tutta la provincia con un’attenzione particolare alla città capoluogo. Questo sforzo coordinato è finalizzato a mantenere un ambiente sicuro e tranquillo per tutti i residenti e i visitatori. Inoltre, a Pisa, per le vie del centro, saranno presenti pattuglie appiedate di carabinieri con il classico mantello, creando un’atmosfera ancora più suggestiva per chi si appresta ad effettuare i consueti acquisti in questo periodo di festa, caratterizzato da una maggiore presenza di avventori e turisti. L’inconfondibile bellezza dell’uniforme di rappresentanza non passerà certamente inosservata a chi incrocia il cammino dei carabinieri durante i servizi a piedi per le vie centrali della città, creando un’ulteriore occasione per rendere tangibile la vicinanza ai cittadini. Un semplice saluto, una foto o un sorriso diventano così ricordi indelebili, in particolare nei cuori dei bambini. In questo modo l’Arma dei Carabinieri intende confermare, ancora una volta, il suo ruolo fondamentale nella vita delle comunità". Naturalmente, nei giorni immediatamente successivi al Natale, saranno intensificati i controlli e il monitoraggio per tutto ciò che concerne la sicurezza in vista della notte dei Capodanno e quindi la vendita di botti, soprattutto per il contrasto a quelli illegali.