Controlli in viale Bonaini verifiche di municipale e polizia di Stato

Una nuova operazione sulla scia di quella denominata "Alto impatto", avvenuta ieri pomeriggio in zona Stazione. "Alto Impatto" nel quartiere della Stazione era stata decisa ad aprile 2024 dopo un summit in prefettura tra associazioni di categoria e addetti alla pubblica sicurezza. Interventi simili erano stati richiesti da Confcommercio provincia di Pisa. Quel blitz "portò a numerose denunce". Erano quattro le auto della polizia di Stato e una della polizia municipale nel primo pomeriggio di ieri nelle strade del quartiere, tra cui viale Bonaini. Verifiche su più fronti anche dal punto di vista amministrativo.

Il presidente Stefano Maestri Accesi aveva avanzato la proposta di ripetere le attività anche nel cuore, nel centro storico di Pisa. "Serve un segnale forte per dire che qualcosa sta davvero cambiando – aveva detto Maestri Accesi – e siamo convinti che la strada da seguire sia una nuova ‘Alto Impatto’ anche per il centro storico pisano, in particolare Borgo e Corso Italia".