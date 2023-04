Controlli Chiuso ponte della Fortezza

Oggi il ponte della Fortezza sarà chiuso al traffico dalle 8 alle 14. L’ordinanza, emessa dalla polizia municipale, necessaria per poter effettuare ispezioni e accertamenti al ponte, per valutare la necessità di interventi di manutenzione. Da lungarno Fibonacci dunque si dovrà proseguire verso ponte di Mezzo e da lungarno Mediceo verso lungarno Buozzi. I pedoni potranno attraversare il ponte solo sul lato di marciapiede non interessato dall’intervento. "Il Comune di Pisa ha un ufficio preposto per il monitoraggio dello stato di tutti i ponti cittadini. Vengono ciclicamente effettuati verifiche e studi che permettono un controllo costante e interventi di manutenzione come nell’ultimo caso del ponte Solferino".