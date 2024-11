Controlli antidroga nel bosco delle Cerbaie: smantellati 4 bivacchi

Pisa, 28 novembre 2024 - Nuovi controlli e quattro bivacchi smantellati nel bosco delle Cerbaie. L'operazione, coordinata dai carabinieri di San Miniato si è svolta ieri sera e si è concentrata soprattutto sulle frazioni di Orentano, Villa Campanile, Galleno e Staffoli. Obiettivo principale il contrasto allo spaccio di stupefacenti. I militari hanno individuato e smantellato quattro rifugi improvvisati, rinvenendo al loro interno indumenti, teli di plastica e materiale per il confezionamento della droga. Parallelamente ai controlli nelle aree boschive, i carabinieri hanno effettuato verifiche a quattro esercizi pubblici: in uno hanno riscontrato gravi carenze igieniche, disponendo così la sospensione temporanea dell'attività commerciale oltre a una multa di mille euro. Nel corso della serata controllate 69 persone e 32 veicoli, con quattro contravvenzioni per violazioni al codice della strada. Maurizio Costanzo