Contributo affitti per 60 famiglie con fondi del Comune

Sono 60 le famiglie calcesane risultate beneficiarie del “Contributo Affitto” per l’anno 2024, un sostegno economico e una misura sociale che il Comune di Calci, a differenza di altre amministrazioni comunali, ha deciso di confermare e garantire con risorse proprie, a fronte dell’azzeramento del fondo nazionale deciso dal Governo.

Il contributo, in erogazione proprio in questi giorni alle famiglie a basso reddito che ne hanno fatto richiesta, risulta superiore a quanto erogato per l’annualità 2023. Questo grazie ad uno stanziamento di quasi 40mila euro di risorse comunali, ai quali si sono aggiunti circa 7mila euro di trasferimenti dalla Regione Toscana e 5mila euro di una generosa donazione da parte di una famiglia calseana.