Contributi per gli affitti. Nuovo bando

Pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Pisa il bando 2023 per i contributi a integrazione dei canoni di locazione. Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale dei Servizi on line del Comune di Pisa fino al 1 dicembre alle 23.59 accedendo con Credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), -CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta Identità Elettronica), anche delegando qualcuno che è in possesso di tali credenziali. Chi avesse bisogno di supporto per la sola compilazione della domanda on-line, può rivolgersi al Centro Polivalente San Zeno, in via San Zeno n. 17, esclusivamente previo appuntamento al numero telefonico 0507846982