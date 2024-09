Contributi alle imprese pisane che attivano stage: 100mila euro dalla CamCom

Pisa, 2 settembre 2024 - C’è tempo fino al 30 novembre per ogni impresa di Pisa, Lucca e Massa-Carrara per presentare la domanda di contributo per la realizzazione di percorsi per l’orientamento e la certificazione delle competenze dei giovani. La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha stanziato 100 mila euro destinati alle imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa per incentivare la loro partecipazione a percorsi finalizzati allo sviluppo, in contesti di apprendimento "non formali e informali", delle competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con particolare attenzione a quei percorsi che consentano agli studenti di ottenere una certificazione delle competenze da parte dell’Ente camerale. Si tratta di un voucher erogato alle imprese ospitanti a fronte di percorsi di alternanza scuola-lavoro effettivamente svolti e rendicontati a copertura delle spese sostenute per l’azione di tutoraggio. Il contributo a favore delle imprese ospitanti, che possono presentare una sola domanda, è pari a un importo massimo di 5mila euro indipendentemente dal numero di percorsi realizzati o studenti ospitati. Per info sul regolamento e le modalità di presentazione della domanda consultare il sito tno.camcom.it “Le aziende sono sempre più alla ricerca di figure tecniche da inserire nella propria attività e purtroppo è sempre più rilevante il mismatch tra domanda e offerta di lavoro – ha dichiarato Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - un problema che accomuna tutti i settori e ad oggi è una delle maggiori criticità segnalate dalle imprese in crescita. L’impegno della Camera di commercio è volto a far conoscere le opportunità lavorative che sono offerte agli studenti in uscita dagli Istituti tecnici e dagli ITS (percorsi di formazione tecnica post diploma) e a supportare le imprese che partecipano ai percorsi di orientamento mediante testimonianze o vere e proprie docenze e che ospitano i giovani in azienda per dar loro modo di sperimentare il mondo del lavoro, utile anche nel caso si vogliano intraprendere gli studi universitari.” Conclude il presidente Tamburini Dai dati relativi alla domanda di lavoro emersi nell’ultima indagine del Sistema informativo Excelsior, indagine realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche - ISR, emerge che sono oltre 20 mila i lavoratori richiesti tra luglio e settembre 2024 dalle imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, con una crescita nel manifatturiero e nelle public utilities con un’assunzione su due difficile da reperire con le adeguate competenze, percentuale che risulta superiore a quella nazionale.