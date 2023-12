Contributi affitti. La graduatoria definitiva

CASCINA

È stata pubblicata all’Albo pretorio la graduatoria definitiva relativa al bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione, anno 2023. Sono 189 le domande accolte, mentre quelle escluse sono 48 (le graduatorie sono consultabili al link https:www.comune.cascina.pi.ititpagebando-contributi-affitti-l-431-98). "Siamo riusciti a dare una buona risposta alle richieste dei cittadini – sottolineano il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora al sociale Giulia Guainai – decidendo di stanziare una considerevole somma del bilancio comunale visto che il governo ha cancellato i due strumenti di contrasto alla povertà abitativa, decidendo di non stanziare risorse sui contributi affitti e sulla morosità incolpevole. Rispetto allo scorso anno, sono state accolte 11 domande in più. Un doveroso ringraziamento va ai nostri uffici che hanno portato avanti un gran lavoro nonostante le difficoltà".

La documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, da gennaio a dicembre 2023, dovrà essere inviata all’Ufficio Casa all’indirizzo email [email protected], entro il termine perentorio del 31 gennaio 2024, con una delle seguenti modalità: ricevuta fiscale mensile con marca da bollo da due euro e con specificati i dati (nome e cognome di chi effettua il pagamento, nome e cognome di chi riceve il pagamento, importo canone, periodo di riferimento, ubicazione dell’immobile); ricevuta fiscale unica con marca da bollo da due euro e con specificati i medesimi dati indicati al punto precedente; dichiarazione del proprietario dell’immobile relativa al pagamento del canone di locazione annuo per il 2023, utilizzando l’apposito “facsimile C” (si trova al link soprastante); bonifico bancario o postale contenente i medesimi dati previsti per le ricevute fiscali.