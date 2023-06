Contesta il passo in ospedale e spintona infermiera: arrivano i carabinieri

Ha contestato gli orari del passo in ospedale in un reparto di Cisanello. E poi ha spintonato - secondo quanto hanno ricostruito dai carabinieri - un’infermiera. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri al policlinico. Dove un parente di una persona ricoverata avrebbe aggredito una sanitaria. Un altro episodio di violenza verso il personale che lavora in ambito sanitario. Sono stati chiamati i militari che sono intervenuti riportando la calma.

Stavolta è la vittima è stata un’infermiera. Nei giorni scorsi era stata una psichiatra del Servizio Spdc del Santa Chiara a essere aggredita da due pazienti nel giro di una settimana e mezzo; ancora prima era toccato a un medico e un infermiere al Cnr di Pisa erano stat. I sindacati da tempo denunciano la violenza crescente verso i sanitari.

Giuseppe Celona, segretario regionale di Cisl medici, aveva commentato l’episodio accaduto nella psichiatria territoriale. "Un fatto gravissimo. Soprattutto perché accaduto nello stesso reparto della dottoressa Capovani. Domani, durante la manifestazione intersindacale per salvare la sanità pubblica in piazza Duomo a Firenze, davanti alla presidenza della Regione al numero 10, parleremo anche di sicurezza, un tema attualissimo, da affrontare su più fronti e con immediatezza".

A. C.