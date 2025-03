Consulta per le pari opportunità e Comune di Cascina insieme per le donne

Cascina 7 marzo 2025 - La Consulta per le Pari Opportunità e la non discriminazione di Cascina, in collaborazione con il Comune di Cascina, ha organizzato una raccolta fotografica per raccontare, attraverso le immagini, il ruolo delle donne nel mondo del lavoro nel nostro territorio. L’iniziativa, aperta a fotografi professionisti e amatoriali di tutte le età, parte in concomitanza con la Giornata internazionale dei diritti delle donne, la ricorrenza internazionale che si celebra l’8 marzo e che sottolinea l’importanza della lotta per i diritti delle donne, per la loro emancipazione, ricordando al contempo le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute a cavallo del Novecento.

“In occasione della Giornata Internazionale della Donna – affermano Giulia Guainai, assessora alle pari opportunità, e Giada Di Filippo, vicepresidente della Consulta – siamo liete di annunciare l’avvio di una raccolta fotografica dedicata al lavoro delle donne, un’iniziativa che celebra il contributo fondamentale che le donne offrono in ogni settore della nostra società. Questa iniziativa intende mettere in luce le storie, le esperienze e le conquiste delle donne che, con impegno e determinazione, plasmano la nostra società. Vogliamo dare voce a tutte coloro che, attraverso il loro lavoro, ispirano e aprono la strada a generazioni future. Invitiamo tutti e tutte a partecipare a questa iniziativa, condividendo fotografie che rappresentano il lavoro delle donne nelle sue molteplici forme”.

Le fotografie dovranno rappresentare donne al lavoro nel contesto di Cascina, mettendo in luce la loro forza, dedizione e professionalità. Ogni partecipante può inviare un massimo di 3 fotografie in formato digitale (.jpg, alta risoluzione) e le immagini dovranno essere accompagnate da una breve descrizione (luogo, anno, nominativo del soggetto raffigurato se disponibile, dati del fotografo).

L’invio del materiale dovrà avvenire entro il 31 marzo 2025 alla mail [email protected]. Le fotografie saranno esposte, in data da definire, in una mostra dedicata all’interno della Biblioteca Comunale di Cascina, durante la quale verrà assegnato un riconoscimento a tutti i partecipanti. Per maggiori informazioni contattare Francesco Giorgione al numero 050-719199 o per mail a [email protected]